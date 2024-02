Tom Cruise datet russische Promi-Millionärin

Der Hollywood-Star macht jetzt seine Liebe zur 25 Jahre jüngeren Russin offiziell.

Seit Wochen wird über die neue Frau an der Seite von "Mission Impossible"-Star Tom Cruise spekuliert. Jetzt macht es Tom Cruise offiziell. Seine neue Liebe ist die 36-jährige Russin Elsina Khayrova. Ihr erster gemeinsamer Auftritt war letzte Woche, wo beide an einem glanzvollen Galadinner zur Unterstützung der Londoner Air Ambulance Charity im Fünf-Sterne-Hotel Raffles teilnahmen, bei dem Prinz William der Ehrengast war.

Elsina Khayrova © Instagram ×

Cruise und seine neue Liebe reisten getrennt zu dem glanzvollen Event an, aber Freunde sagen, dass sie immer mehr Zeit zusammen verbringen würden und Cruise regelmäßig in ihrer luxuriösen 10-Millionen-Pfund-Wohnung im Londoner Stadtteil Knightsbridge zu Gast sei. Eine Quelle aus dem Umfeld der russischen Multi-Millionärin erklärt, dass es "in Elsinas Umfeld bekannt ist, dass sie und Ton ein paar sind".

Auf gemeinsame Fotos wird man aber noch warten müssen, denn beide achten sehr darauf, nicht fotografiert zu werden, weil sie - zumindest noch für eine Weile - ihre Zweisamkeit privat genießen wollen.