Seit dem 18. Februar liegt der US-Schauspieler Tom Sizemore im Koma. Doch Ärzte haben mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass der "Twin Peaks"-Star aus dem Koma erwachen wird. Nun soll es Sizemores Familie überlassen werden, wann sie die Maschinen abdrehen.

Seit dem 18. Februar liegt der US-Schauspieler Tom Sizemore mittlerweile schon im Koma. Nun äußert sein Manager weitere Neuigkeiten, doch diese sind alles andere als gut. Es gäbe wohl keine Chancen mehr, dass sich Tom Sizemore erholt.

Tragische Nachricht

Nach seinem Schlaganfall am 18. Februar , erlitt der Hollywood-Star ein Hirnaneurysma. Nun soll er seit mittlerweile mehr als zehn Tagen auf der Intensivstation in einem mehr als kritischen Zustand liegen.

Gegenüber dem US-Magazin "Page Six" erklärt Sizemores Manager Charles Lago: "Heute haben die Ärzte Toms Familie informiert, dass es keine Hoffnung gibt, dass er sich noch einmal erholt."

Der Schauspieler soll nur noch künstlich am Leben gehalten werden. Nun liegt es an Sizemores Familie, wann sie die Maschinen abstellen.

Eine Zeit lang fiel Tom Sidemore auf Grund zahlreicher Skandale auf: Immer wieder geriet er mit dem Gesetz in Konflikt, dann wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, häuslicher Gewalt und Drogenbesitz verhaftet. Sogar 17 Monate verbrachte der Schauspieler im Gefängnis.

Doch Sizemore gelang der Wendepunkt

Nach weniger guten Zeiten wartete nun eigentlich ein Hollywood-Comeback auf Sizemore. Im März soll sein neuster Science-Fiction-Film "Impuratus" in die Kinos kommen, doch bei seiner eigenen Premiere wird er wohl nicht dabei sein.