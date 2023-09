Linda Evangelista: Krebs-Schock! Gleich zwei Tumor-Diagnosen

Linda Evangelista (58) spricht im 'Wall Street Journal' offen über ihren Zustand.

Ex-90er-Topmodel Linda Evangelista (58) muss nach einer missglückten Beauty-OP eine neuerliche körperliche Strapaze ertragen. Sie leidet an Brustkrebs und das schon seit Jahren.

Routine-Untersuchung offenbarte Krankheit

Bei einer Routine-Untersuchung 2018 wurde erstmals eine bösartige Wucherung entdeckt - Brustkrebs! Evangelista habe sich daraufhin umgehend "für eine beidseitige Mastektomie entschieden", wie sie dem "Wallstreet Journal" nun in einem Interview sagte. Dabei werden große Teile oder das gesamte Brustgewebe entfernt. Immer wieder sagte sie sich, die Erkrankung werde sei nicht töten. Besonders auch, damit sie weiterhin für ihren Sohn Augustin (16) da sein kann.

Krankheit kam wieder

Linda Evangelista (Rotschopft) in den 90er Jahren mit Modepapst Lagerfeld und Kolleginnen wie Claudia Schiffer.

Doch 2022 kam die Erkrankung dann zurück. Sie spürte einen Knoten, den sie rasch von ihrem Onkologen entfernen ließ. Auch da sagte sie sich und dem Arzt: "Verstehst du mich? Ich sterbe nicht daran!"

"Feierlaune, alles ist Bonus"

Aktuell sei die Prognose für das Model "gut", aber nicht "großartig". Sie sehe die Zeit als wertvoll an, "alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus." Sie wisse, dass sie mit einem Bein im Grab stehe: "aber ich bin völlig in Feierlaune." Während den Behandlungen wollte sie die Krankheit nicht öffentlich machen, aber eines Tages eben schon.