Traurige Botschaft von Oliver Pocher

In den Sozialen Medien macht der Comedian keinen Hehl aus seinem aktuellen Gefühls-Status

Dicke Augenringe, fahle Haut - ein trauriger Anblick. So kennen Fans ihren Oliver Pocher nicht. Doch seit der Trennung von Ehefrau Amira ist dem Comedian das Lachen irgendwie vergangen. Vor allem nachdem erstmals Gerüchte über eine neue Liebe bei Amira laut wurden, steht es gar nicht gut um Pocher. Er beendete sogar die berufliche Zusammenarbeit mit Amira und dem gemeinsamen Podcast.

Trauriges Video

Auf Instagram postete er Glückwünsche an seine Eltern, die dieser Tage ihre Goldene Hochzeit feierten. Auch seine Schwester ist bereits 28 Jahre verheiratet. Pocher selbst sagt "Ich habe gerade einmal sechs Jahre geschafft - in zwei Ehen" und er "hätte noch ein Stück bis dortin". Am Ende gratuliert er seiner Familie und fügt hinzu "...und ich sitze alleine hier". Trauriger geht es wohl kaum.