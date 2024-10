Travis Kelce als Ex-Stripper: Welche Rolle spielte Taylor Swift dabei?

Travis Kelce (34) sorgt für Aufsehen. Zumindest hoffen viele Fans des NFL-Stars darauf, da der Freund von Taylor Swift (34) seine erste Schauspielrolle ergattert hat – und die hat es in sich!

In der US-Krimi-Serie „Grotesquerie“ von Regisseur Ryan Murphy (58) verkörpert Kelce den Charakter Ed Laclan, einen ehemaligen Kokain-Abhängigen, der nun als Krankenpfleger arbeitet. Dabei entwickelt er eine besondere Verbindung zur Serienheldin Detective Lois Tryon, gespielt von Niecy Nash-Betts (54), deren Ehemann (Courtney Vance, 64) im Koma liegt.

Besonders pikant: Ed hat eine bewegte Vergangenheit als Stripper, bevor er ins Krankenhauswesen wechselte. Im Verlauf der Serie offenbart er Lois sogar seinen alten Künstlernamen: „Big Peter And his Banana Splitter“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Der große Peter und sein Bananenspalter“. Das sorgt für Gesprächsstoff!

Nur wenig Bildschirmzeit

Fans zeigen sich auf Social Media begeistert von Kelces schauspielerischen Fähigkeiten, obwohl er bisher nur wenig Bildschirmzeit hatte. Einige sind der Meinung, er habe für seine Darstellung eines ehemaligen männlichen Sexarbeiters sogar eine Auszeichnung verdient. Ein Nutzer der Plattform X schreibt: „Ich werde sauer, wenn Travis Kelce keine Emmy-Nominierung bekommt!“ Ein anderer Fan lobt: „Dieser Mann kann SPIELEN!“

Wie sich Kelces Serienfigur weiterentwickelt oder ob er nur in wenigen Episoden auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Deutsche Fans des NFL-Stars müssen jedoch vorerst enttäuscht sein, da „Grotesquerie“ hierzulande nicht gestreamt werden kann.

Taylor spielte entscheidende Rolle

Ryan Murphy, der für Serienhits wie „Glee“, „American Horror Story“ und zuletzt „Monster“ verantwortlich ist, erklärte in einem Interview mit E! News, dass Taylor Swift eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung ihres Freundes spielte, die Rolle anzunehmen. Murphy berichtet: „Das Einzige, worüber Kelce und ich gesprochen haben, war, dass sie ihn sehr unterstützt und möchte, dass er es versucht, wenn er Interesse hat.“

Der Regisseur fügte hinzu, dass er von Kelce nur „süße, zauberhafte Dinge“ über Swift gehört habe. Er selbst sei ebenfalls ein großer Fan der Sängerin: „Ich liebe Taylor auch.“