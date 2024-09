Ohne Taylor Swift: Kelce-Krise spitzt sich trotz Chiefs-Sieg zu

Die Kansas City Chiefs zitterten sich mit 22:17 gegen die Atlanta Falcons zum Sieg, doch Superstar Travis Kelce zeigte ungewohnte Unsicherheiten. Lag es vielleicht daran, dass seine Taylor Swift fehlte, um ihn zu Höchstleistungen anzuspornen?

Beim 22:17-Zittersieg der Kansas City Chiefs in Atlanta suchte man vergeblich nach der besseren Hälfte von Chiefs-Tight-End Travis Kelce. Bislang drückte Taylor Swift bei 15 Spielen fest die Daumen, von denen die Chiefs zwölf gewannen. Auch bei den ersten beiden Heimspielen der neuen Saison war die Pop-Gigantin als Edelfan vor Ort, doch in Atlanta war von ihr nichts zu sehen. Lokalen Berichten zufolge hatte sie sogar eine Suite im Mercedes-Benz-Stadium gemietet, doch von der 34-Jährigen fehlte jede Spur.

»Müssen Travis mehr ins Spiel bekommen«

Das enttäuschte ihren Freund Kelce, der an der Falcons-Defensive ordentlich zu knabbern hatte. Dennoch erzielten Quarterback-Superstar Patrick Mahomes zwei Touchdowns und drei Field Goals, wodurch die Chiefs die Führung erlangten. Mahomes warf jedoch gegen Safety Justin Simmons eine Interception, was bereits in vier Spielen in Folge passiert ist – ein NFL-Rekord.

Kelce blieb hingegen blass. Er fing vier von fünf Pässe, erreichte damit einen Raumgewinn von 30 Yards und hat in dieser Saison bislang erst 69 Yards erzielt. Ein Touchdown blieb ihm bisher verwehrt. Auch Head-Coach Andy Reid betonte nach der Partie: "Wir müssen Travis mehr ins Spiel bekommen." Trotz der Kelce-Krise hielt das Chiefs-Bollwerk am Ende jedoch stand, und Mahomes und Co. feierten den dritten Sieg aus drei Spielen.