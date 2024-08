× Travis Kelce tröstete seine Taylor Swift nach Konzert-Absagen stundenlang

Travis Kelce verbrachte am Mittwoch Stunden am Telefon, um Taylor Swift zu trösten , als ihre Eras-Tour-Konzerte in Wien aufgrund der Gefahr eines Terroranschlags abgesagt wurden.

Taylor Swift geht die Absage der Wien-Konzerte sehr nahe. Angeblich sei sie über die zum Glück vereitelte Terror-Attacke und die Tatsache, ihre Fans enttäuschen zu müssen "am Boden zerstört". Swifts Freund, der NFL-Star Travis Kelce musste laut der britischen "Sun" seine Taylor am Telefon trösten. „Travis nahm sehr schnell Kontakt zu Taylor auf und sprach eine Weile mit ihr, um ihr seine Unterstützung zu zeigen und zu sehen, wie sie sich in dieser angespannten Situation fühlte.“, so ein Insider zur "Sun".

„Wenn er schlafen geht, hat er immer eines seiner Telefone neben sich, für den Fall, dass sie mit ihm sprechen möchte. Und gestern haben sie tatsächlich einige lange Stunden am Telefon verbracht, da das keine alltägliche Situation ist und er immer Taylors Fels in der Brandung und ihr bester Fan und Unterstützer Nummer eins sein möchte, was auch immer passiert.", so die Quelle weiter.

„Er war erleichtert, dass die Konzerte abgesagt wurden, da dies in einem solchen Kontext die beste Entscheidung ist. Er schlug sogar vor, nach Österreich zu fliegen, um für sie da zu sein, wenn sie das wollte, selbst wenn es nur für ein oder zwei Tage wäre, aber Taylor wird weiterarbeiten und sich auf die nächsten Termine konzentrieren.“

Anruf aus Trainingscamp

Kelce befindet sich derzeit mit seinem Team Kansas City Chiefs in einem Trainingslager vor der neuen NFL-Saison, die am 5. September beginnt.

Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner verbrachte die meiste Zeit seiner Nebensaison damit, mit Swift zu reisen, die im Rahmen ihrer „Eras Tour“ um die Welt reiste.

Warten auf Statement

Swift hat noch nicht öffentlich auf die Absage ihrer Wien-Konzerte reagiert. Ihre viermonatige Europatournee endet nächste Woche mit fünf Shows im Wembley-Stadion in London vom 15. bis 20. August.