Unheilbar! Krebs-Drama um Golden Bachelor

Der US-TV-Star wurde wegen seiner Schulter behandelt, als sich etwas anders herausstellte.

Gerry Turner, der Star aus „Golden Bachelor“, hat mitgeteilt, dass bei ihm eine unheilbare Form von Krebs diagnostiziert wurde.

Zufallsbefund

Turner, 72, Vater von zwei Kindern, gab die Nachricht in einem Interview mit People bekannt. Er sagte, er habe es erfahren, als er einen Orthopäden aufsuchte, um eine alte Schulterverletzung zu behandeln.

Blutmarker

„Endlich kam ich dazu, zum Arzt zu gehen, und der Orthopäde sagte: 'Ja, Gerry, für Ihre Schulter können wir nicht viel tun, aber es gibt hier einige ungewöhnliche Blutmarker'“, erzählte er People. „Und so ging der Orthopäde zu meinem Hausarzt, der mich an einen Onkologen überwies, und jetzt arbeite ich mit einer hämatologisch-onkologischen Gruppe in Fort Wayne, Indiana, zusammen.

Keine Heilung

Turner sagte, bei ihm sei Waldenström-Makroglobulinämie diagnostiziert worden, eine Krankheit, bei der sich weiße Blutkörperchen in Krebszellen verwandeln, die sich im Knochenmark ansammeln, so die Mayo Clinic. Die Krankheit wächst langsam und „verursacht möglicherweise jahrelang keine Symptome“.

„Leider gibt es keine Heilung für diese Krankheit. Das wiegt also schwer bei jeder Entscheidung, die ich treffe“, sagte Turner gegenüber People. „Es war, als hätte man 10 Tonnen Beton auf mich geworfen. Und ich habe es eine Zeit lang ein bisschen verleugnet, ich wollte es nicht zugeben.“

Während er anfangs zögerte, darüber zu sprechen, erzählte Turner dem Magazin People, dass ihn sein Engagement für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Spendenaktionen dazu inspirierte, über seine Diagnose zu sprechen und darüber, wie sie eine Rolle bei seiner Scheidung von Theresa Nist spielte. Er heiratete Nist im Januar live im Fernsehen, nachdem er ihr in seiner Staffel der Reality-Dating-Show „The Golden Bachelor“ von ABC die letzte Rose gegeben hatte.

Trennung

Damals begründeten Turner und Nist ihre Trennung damit, dass sie sich nicht auf einen Ort einigen konnten, an dem sie sich niederlassen wollten, da sie in der Nähe ihrer Familien in Indiana bzw. New Jersey leben.