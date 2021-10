Adel verpflichtet. Ihre Ur-Ur-Ur-Oma Kaiserin Sisi wäre stolz auf sie gewesen.

Tatjana Gräfin von Waldburg-Zeil-Hohenems feierte am Wochenende ihre Traumhochzeit mit dem Salzburger Unternehmer Philipp Eisl. Getraut wurde das Paar in der Pfarrkirche neben dem Palast Hohenems, in dem danach gefeiert wurde. Unter den teils royalen Gästen fanden sich sogar König Willem-Alexander der Niederlande mit seiner Frau Königin

Máxima.