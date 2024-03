Villa von Cara Delevingne ist abgebrannt

Die Los-Angeles-Villa von Model Cara Delevingne ist in der Nacht auf Freitag komplett abgebrannt - bei dem Feuer ist eine Person verletzt worden. Delevingne hat sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr im Haus befunden.

Die Mega-Villa, die 7-Millionen-US-Dollar wert ist und dem Model Cara Delevingne (35) gehört, hat in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen. Wie "TMZ" berichtet ist das Haus gegen 4 Uhr in der Früh in Vollbrand gestanden. Deshalb kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr - vor Ort waren 94 Feuerwehrleute, bei der Villa ist aufgrund des Feuers sogar das Dach eingestürzt.

Wie "DailyMail" berichtet war Cara Delevingne zum Zeitpunkt, als das Haus gebrannt hat nicht vor Ort. Eine Person, die in dem Haus wohnte wurde laut Berichten verletzt. Warum genau das Feuer ausgebrochen ist, wird noch untersucht - laut ersten Informationen sei das Feuer in einem Hinterzimmer ausgebrochen. Fast zwei Stunden brauchte die Feuerwehr, um das Feuer zu bändigen. Bei den Löscharbeiten ist auch ein Feuerwehrmann verletzt worden, der von einer Leiter fiel.