Der Reality-Star bringt die Instagram-Fans zum Schwitzen

US-Reality-Star Kim Kardashian (43) spielt auf Instagram mit den Reizen der Frau. In ihrem neuesten Posting zeigt sich Dreifach-Mama heiß wie nie. Im Leoparden-Tanga und mit Katzen-Maske posiert sie für die Kamera. Dabei hat sie die Haare kurz und blond. Ihr Look erinnert stark an Sex-Symbol Marylin Monroe.

Fans flippen aus

Kardashians Fans zeigen sich begeistert von den Bildern des Star-Fotografen Michael Bailey Gates. "Okay Kimberley Monroe", schreibt einer. "Du bist die Schönste", schreibt ein anderer. Einige sehen zwar die Ähnlichkeit mit Monroe, finden jedoch, dass die Original-Kim besser aussieht.