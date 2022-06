Warum war Johnny Depp nicht bei der Urteilsverkündung?

Nach dem Urteil teilte Johnny Depp via Instagram mit, dass ihm Jury sein Leben zurückgegeben hätte. ''Das Beste kommt noch und ein neues Kapitel hat endlich begonnen'', schrieb der Schauspieler.

Nach der Urteilsverkündung im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp (58) und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard (36) versammelten sich zahlreiche Schaulustige und Fans, vor allem von Depp, vor dem Gericht in Fairfax und brachen in Jubel aus. Aber Hollywood-Star selbst war an dem Tag der Verkündung nicht dort. Der "Fluch der Karibik"-Star derzeit in Großbritannien und verbrachte die letzten Tage auf Konzerten seines Musiker-Kumpels Jeff Beck (77).

Jeff Beck introducing Johnny Depp at the Royal Albert Hall ♥️



“He came knocking on my dressing room door about five years ago and we haven’t stopped laughing since” pic.twitter.com/JhHAMvAEcR — ????????‍☠️ (@GellertDepp) May 30, 2022

Johnny Depp machte sich gleich nach den Schlussplädoyers aus beruflichen Gründen nach Großbritannien auf, Wie eine dem Schauspieler nahestehende Quelle der US-Zeitung "New York Post" sagte. "Aufgrund von Arbeitsverpflichtungen, die er vor dem Prozess eingegangen ist, wird Mr. Depp bei der heutigen Urteilsverkündung nicht anwesend sein und vom Vereinigten Königreich aus zusehen", so die Quelle.

Der Hollywood-Star wurde am Mittwoch beim Verlassen des "100 Queen’s Gate"-Hotels in London gesichtet, wie "Daily Mail" berichtet. Am Wochenende trat er schließlich zweimal in Sheffield und einmal in London an der Seite von Jeff Beck auf. Die beiden spielten ihr 2020 aufgenommenes Lied "Isolation", während Fans in Jubel ausbrachen.