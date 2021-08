Wegen Obama-Feier? Mindestens 74 Menschen infiziert

Riesen-Event zum Geburtstag: Ohne Maske, ohne Bedenken. Inselbewohner sind empört über das verantwortungslose Verhalten, des Ex- US- Präsidenten.

Obama feierte am 7. August, zu seinem 60. Geburtstag, eine Party mit 400 Leuten auf der US-Insel "Martha's Wineyard". Die meisten Gäste- mitunter Promis wie: Beyonce, Jay-Z, George Clooney, Bradley Cooper, Bruce Springsteen oder Tom Hanks, trugen keine Masken. Obwohl man im Vorfeld mit 1000 Masken vorgesorgt haben soll- laut eines Berichts von "TMZ". Gefeiert wurde in einem riesigen Zelt.

Nur die engsten Freunde

Obama, das Geburtstagskind, sorgte mit dieser Party schon im Vorfeld für Unverständnis und Bedenken. Barack Obama versprach laut US-Medien, nur die engsten Freunde einzuladen. Nun sollen sich wegen der riesigen Feier mindestens 74 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die Infektions-Zahlen sind somit nach der Fete, auf der Insel, so hoch wie lange zuvor nicht mehr.

© New York Post Obama Zelt ×

Riesiges Partyzelt für Obamas Party auf Martha's Vineyard



Laut "Daily Mail" ärgern sich die Anwohner auf der Insel über das verantwortungslose Handeln von Barack Obama.

Am Sonntag wurde weiter zelebriert mit einem Brunch, im Restaurant "Beach Road", unter einem Festzelt, nahe am Wasser in „Vineyard Haven“. Gäste wie H.E.R, Rapper Trap Beckham oder Manager TJ Chapman, posteten auf Instagram Fotos von der Geburtstags-Party, laut "New York Post" . Da allerdings ein Skandal entstand, wurden alle Fotos wieder gelöscht.

