"Wie Prostituierte": Anna Wintour gibt Bezos-Verlobter Busen-Verbot

Die "Vogue"-Chefin hat klare Kleiderregeln für den Auftritt bei der Met Gala

In der Nacht von Montag auf Dienstag (6. auf 7. Mai) lädt "Vogue"-Chefin Anna Wintour wieder zur traditionellen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Dabei hat die Journalistin ganz klare Vorstellungen, was den perfekten Red-Carpet-Auftritt angeht. Jennifer Lopez, Zendaya und viele weitere Superstars werden sich hier in traumhaften Roben zeigen. Bei einer hat Wintour aber ein bisschen Sorge.

Sanchez ließ zu tief blicken

Lauren Sanchez, die Verlobte von Jeff Bezos dürfe nur kommen, wenn Wintour persönlich ein Kleid für sie auswählen würde. Sie soll kürzlich gesagt haben, dass Sanchez schlechten Geschmack habe. In der Vergangenheit sorgte Sanchez immer wieder mit prallem Dekolleté und kurzen Kleidern für Aufsehen. "Wie eine Prostituierte", wurde da sogar kommentiert. Sogar beim Staatsbankett von US-Präsident Joe Biden ließ sie tief blicken. Wintour wolle ihr diese Peinlichkeit bei der Met Gala ersparen.