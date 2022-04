Will Smith taucht bei Scheich unter

Nach seinem Ausraster bei den Oscars flüchtet Schauspieler Will Smith zu seinem Freund nach Dubai – ohne Ehefrau Jada.

Nachdem Will Smith bei der diesjährigen Oscar-Verleihung Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst hat, ist sein Image in Hollywood massiv angekratzt. Wie Insider gegenüber amerikanischen Gossip-Portalen berichten, soll nicht mal mehr seine eigene Ehefrau Jada hinter ihm stehen.

Nun soll sich Will Smith eine Auszeit genommen haben. Wie "Showbiz 411" berichtet, ist er bei seinem Freund, Scheich Hamdan bin Muhammad bin Raschid Al Maktum (39), Erbprinz von Dubai und zweitältester Sohn von Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum (72), untergetaucht. Sein Freund "Fazza" soll Will per Privatjet zu sich geholt haben.

Auch beruflich muss Will Smith jetzt mit harten Konsequenzen kämpfen. Nachdem Netflix die Arbeiten am geplanten Smith-Projekt "Foot and Loose" eingestellt habe und die Produktion der "Bad Boys"-Fortsetzung gestoppt wurde, soll jetzt auch die Agentur von Smith überlegen, den Schauspieler fallen zu lassen.