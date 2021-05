Rettungsringalarm! Schauspieler Will Smith hat die letzten Monate wohl sehr gemütlich verbracht ...

Ein wahrer Komödiant ist der, der auch über sich selber lachen kann!

Will Smith zeigt Corona-Kilos: 'Schlechteste Form meines Lebens'

Will Smith kann definitiv über sich selber lachen und beweist es in einem äußerst uneitlen Instagram-Posting. Smith zeigt sich in Unterhose mit offener Trainingsweste und Hausschlapfen. Unter der Weste lugt ein Baucherl hervor. Dazu schreibt der Schauspieler: "Ich werd ehrlich zu euch allen sein - ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens."

Smith: Fans ist seine Form egal

Schaut so aus, als hätte es sich der Action-Comedy-Star während der Pandemie (kulinarisch) gut gehen lassen. Kein Wunder, Actionfilmproduktionen sind derzeit noch sehr rar gesät ... Seinen Followern ist die Form komplett wurscht, manche kommentieren so: "Du bist Will Smith! Du kannst jede Form haben, die du willst!"