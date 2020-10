Wirbel im Netz um durchsichtiges Hochzeitskleid

Ein durchsichtiges Hochzeitskleid ging auf Facebook viral - einige User finden das Kleid ''sexy'', andere meinen, es würde zu viel Haut zeigen.

Würden Sie dieses Kleid auf Ihrer Hochzeit tragen? Fashion-Fans veröffentlichten auf Facebook ein Foto eines Hochzeitskleides aus der neuen Kollektion von siaoryne.com, das nur wenig der Vorstellungskraft überlässt. Das mit floralen Mustern bestückte Kleid stieß aufgrund des, vor allem im Brustbereich recht durchsichtigen, Stoffes auf gemischte Gefühle: "Sehe ich da die Nippel der Braut?", schrieb etwa ein User zum Kleid. "Es ist wunderschöne, aber ich würde nicht wollen, dass meine Familie meine Brüste sieht", schrieb eine andere Nutzerin.

© siaoryne.com

Andere konnten ihre Begeisterung wiederum kaum unterdrücken: "Ich finde einfach alles daran perfekt. Es tut mir leid, aber das ist mein absolutes Traumkleid", schrieb eine Nutzerin.

Der Trend der durchsichtigen Kleider hält bereits an. So trug bereits Kate Upton eines der besagten Trend-Kleider an ihrem großen Tag. Aber auch Victoria's-Secret-Model Shanina Shaik entschied sich bei ihrer Hochzeit für ein durchsichtiges Hochzeitskleid der Marke "Ralph & Russo".