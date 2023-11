"Wolverine" zahlt 66 Millionen Euro Schweigegeld

Nach 27 Jahren Ehe trennten sich "Wolverine"-Star Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness. Und die Trennung ist dem Hollywood-Star einiges wert.

Dass Scheidungen in Hollywood teuer sind, ist nichts Neues. Dass der Ehemann aber zwei Drittel seines Vermögens freiwillig zahlt, schon. Genau so macht es Hugh Jackman für seine Ex-Frau Deborra-Lee.

"Hugh Jackman hat sich in seinem Leben noch nie viel aus Geld gemacht. Es ist ihm nicht so wichtig“, so ein Freund des Superstars zur deutschen "Bild". Umso wichtiger ist Jackman aber seine Privatsphäre. Darum hat der Schauspieler seiner Ex angeboten ihr zwei Drittel seines Vermögens von rund 100 Millionen Euro zu überlassen. Im Gegenzug muss sie ein "Non Disclosure Agreement" - eine Verschwiegenheitserklärung - unterzeichnen, die sie zu absolutem Stillschweigen über ihre Ehe mit Jackman verpflichtet.

Schweigegeld an Ex-Frau

"Wolverines"-Ex darf somit weder ein Buch über die Jahre mit Jackman schreiben, keine TV- oder sonstigen Interviews geben und schon gar nicht Gerüchte um seine Sexualität oder Vorlieben preisgeben. Auch über seine Vaterrolle für die gemeinsamen Kids darf Daborra-Lee kein Wort verlieren.

Mit seines Ex-Frau ist Hugh Jackman weiterhin freundschaftlich verbunden und das Ex-Paar pflegt fast täglichen Kontakt. Und die 66 Millionen Dollar wird er ebenfalls verschmerzen. Sein Name steht in Hollywood noch immer hoch im Kurs und der eine oder andere Film wird ihm weitere Millionen einbringen.