Woodstock-Gründer Michael Lang (77) verstorben

Michael Lang, der Organisator des legendären Woodstock-Festivals, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Eine Legende. Wie der Sprecher der Familie, Michael Pagnotta, mitteilte, starb Michael Lang an den Komplikationen einer seltenen Form des Non-Hodgkin-Lymphoms.

"Wir sind sehr traurig zu hören, dass die legendäre Woodstock-Ikone und langjähriger Familienfreund Michael Lang im Alter von 77 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben ist. Ruhe in Frieden", teilte Pagnotta in einer Erklärung auf Twitter mit.

© Getty Michael Lang posiert am 23. Mai 1969 für seine allerersten PR-Porträts. ×

Eine Ära geht zu Ende

Nachdem er sein Studium abgebrochen hatte, zog der aus Brooklyn stammende Lang nach Miami, um dort Veranstaltungen zu organisieren, darunter 1968 das Miami Pop Festival, bei dem Jimi Hendrix zu Gast war.

Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane

Im darauffolgenden Jahr rief der 24-jährige Lang zusammen mit den Geschäftsleuten John Roberts und Joel Rosenman sowie dem Musikindustrie-Promoter Artie Kornfeld die Woodstock Music And Art Fair ins Leben. Das Festival bot Auftritte von Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, The Who, Sly and the Family Stone, Joe Cocker und Crosby, Stills, Nash & Young.

Michael Lang posiert am 23. Mai 1969 für seine allerersten PR-Porträts.

© Getty Der Tourmanager der Rolling Stones, Sam Cutler mit Michael Lang in Woodstock 1969. ×

Woodstock: Mehr als Musik, mehr als eine Bewegung

Woodstock fand in einer Zeit großer sozialer Umwälzungen in den Vereinigten Staaten statt, die noch immer in einen unpopulären Krieg in Vietnam verwickelt waren. In der Heimat beeinflusste die Hippie-Bewegung Kunst, Mode, Film und Musik.

We are very sad to hear that legendary Woodstock icon and long time family friend Michael Lang has passed at 77 after a brief illness. Rest In Peace. pic.twitter.com/wTVNoZ353r — MichaelPagnotta (@reachmp) January 9, 2022

Rest In Peace, Michael Lang, visionary behind the Woodstock Festival. This impromptu pic was taken in front of Bread Alone on Tinker Street in the town of Woodstock just as Michael’s plans for Woodstock 50 were falling apart. I like to think we lifted his spirits a bit that day. pic.twitter.com/1Az3aMe2XP — Shakedown Gallery ???? (@shakedownart) January 9, 2022

R.I.P to Michael Lang, one of the Fab Four who helped get Woodstock off the ground in 1969. Here's one his last appearances talking about the festival.https://t.co/IY6M2lbKRu — Justin Rugnetta (@JustinRugnetta) January 9, 2022