Internet-Star stirbt nach langer Krankheit

Dieses Lachen ging um die Welt, nun ist der Mann hinter dem Kult-Video tot

Es war der Ritterschlag der heutigen Zeit, der Komiker „El Risitas“ wurde praktisch über Nacht zum Internet-Star nun ist er im Alter von 65 Jahren verstorben.



Beinahe jeder hat das Video des Komikers „El Risitas“ (bürgerlich Juan Joya Borja) gesehen. In knappen 8 Minuten erzählt darin der Komiker wie er damals noch als Tellerwäscher in einem Restaurant tätig, ganze 19 Pfannen im Meer verloren. Während der Erzählung packt ihn ein gewaltiger Lachkrampf der in schnell Kult im Netz wurde.



Tausende Adaptionen des Kultvideos gingen in den Folge Jahren um die Welt.

Lange Krankheit

El Risitas hatte schon länger gesundheitliche Probleme, er litt an Diabetes weswegen man ihm 2020 sogar ein Bein amputieren musste. Danke einer Internet-Aktion konnte Geld für einen Rollstuhl gesammelt werden doch wirklich erholt hatte er sich nicht mehr. Nun verstarb er in einem spanischen Spital im Alter von 65 Jahren.