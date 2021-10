Jennifer Gates: Milliardärs-Tochter heiratet

Heute treten Jennifer Gates und Nayel Nassar in Westchester vor den Altar.

Traumhochzeit. Wenn Milliardärs-Töchter heiraten, ist eine Mega-Hochzeit vorprogrammiert. So auch bei Jennifer Gates, die heute auf ihrer 16-Millionen-Dollar-Pferde-Farm im Bundesstaat New York ihre große Liebe Nayel Nassar ehelichen wird. Seit zwei Wochen laufen bereits die Vorbereitungen auf der Ranch. Ein riesiges Zelt soll den rund 1.000 erwarteten hochkarätigen Gästen Platz bieten und auch vor Paparazzi schützen. Das Sicherheitsaufgebot ist dementsprechend ebenfalls enorm. Neben lokaler Polizei bewacht eine Armee von Securities Anwesen und Gäste.



Treffen. Auch die Eltern von Jennifer sind bereits – per Privatjet – eingeflogen. Allerdings nicht gemeinsam, denn seit der Trennung ist das Verhältnis von Bill und Melinda Gates eher angespannt. Während der Milliardär auf dem Anwesen weilt, verbrachten Melinda und Jennifer einen Beauty-Tag in New York.