Joanne K. Rowling feiert 25 Jahre Harry Potter

"Ich hatte absolut keine Ahnung, was kommen würde, als ich sprachlos in diesem Buchladen stand und auf meinen Namen auf dem Buchrücken eines veröffentlichten Romans starrte", schrieb die in Schottland lebende Rowling (56) am Sonntag auf Twitter und dankte ihren Lesern und ihrem Verlag.

25 years ago today, I saw Harry Potter and the Philosopher's Stone in a bookstore (Waterstones, Prince's Street, Edinburgh) for the very first time. It was one of the best moments of my life. Thank you, @BloomsburyBooks, for taking a chance on a total unknown. 1/2 pic.twitter.com/yPwaqPbvie