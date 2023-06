Kabarettistin Monika Gruber: Wirbel um Anti-Gender-Fußmatte

Dass sich Kabarettistin Monika Gruber kein Blatt vor den Mund nimmt, wissen ihre Fans seit Jahren zu schätzen. Immer wieder sorgt die 51-Jährige für schallendes Gelächter bei ihrem Publikum. Auch, weil sie gerne aneckt.

Etwa beim Thema Political Correctness. Diese bezeichnete sie 2021 in einem Interview mit dem "Münchner Merkur" als weltfremd: "Sie behauptet tolerant zu sein, ist aber im Gegenteil intolerant."

Auch vom Gendern hält Gruber wenig: "Die breite Masse interessiert dieser ganze Schmarrn nicht", erklärte sie. So ist es auch wenig verwunderlich, dass Gruber in ihrem Online-Shop satirische Produkte anbietet. Neben bedruckten Tassen und T-Shirts etwa auch eine Fußmatte mit dem Aufdruck: "Genderfreie Zone – Wer gendert braucht gar ned erst klingeln!"

Ein Spruch, der bei Gruber-Fans wohl so manches Herz höher schlagen lässt, im Netz aber auch ordentlich Staub aufwirbelt. Unter einem Tweet mit der Fußmatte hagelt es kritische bis untergriffige Kommentare:

Damit man an der Haustür schon weis auf welche geistige Kapazität man sich einstellen muss.

was ich brauche ist eine monikagruberfreie zone fußmatte

Wenn ich Freunde besuchen würde, die so eine Matte liegen haben, würde ich wirklich auf der Stelle umdrehen und nicht klingeln.



Wer will schon solche Deppen in seinem Freundeskreis.