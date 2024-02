Kandidatin packt vor Jauch über "unvergessliche" Nacht mit Udo Jürgens aus

Kandidatin Simone erzählt über ihre Nacht mit Udo Jürgens.

"Ich habe Anfang 2000, 2001 in einem Hotel gearbeitet..." so startete WWM-Kandidatin Simone ihre Erzählung über eine wirklich besondere Nacht in ihrem Leben, denn diese verbrachte sie (teilweise) mit keinem geringeren als Entertainer und Musiklegende Udo Jürgens. Da staunte selbst Günther Jauch.

Rezeptionistin im Hotel

Doch was passierte nun wirklich? Das Beantwortete Simone voller stolz prompt : "Udo hatte ein Konzert bei uns (in Göttingen) und die Truppe war zuvor beim Soundcheck und ist dann Abends zu uns Hotel gekommen und haben auch im Restaurant gespeist", gegenüber davon die Rezeption des Hotels mit Empfangsdame Simone. Irgendwann saß die Truppe dann an der Bar. Simones Neugier überwog ihre Nervosität und so sprach sie die Gruppe inkl. Udo einfach an.

Hatte viel Spaß mit Udo

Doch es ging noch weiter, Vodka Lemon wurde zusammen getrunken, viel Musik gehört und schlussendlich hat Udo seiner neuen Bekanntschaft noch zwei Karten für das am Folgetag stattfindende Konzert geschenkt.

"Ich durfte sogar noch Backstage"

Das eigentlich Highlight folgte allerdings dann erst am Tag des Konzerts als Simone in der Pause sogar Backstage kommen durfte um abermals ihr Idol aus nächste Nähe zu bewundern. Und auch Udo hatte seine Simone vom Vorabend nicht vergessen. 'Simone, da bist du ja' rief Udo erfreut als er seine Bekanntschaft plötzlich erspähte. Bekleidet zu diesem Zeitpunkt nur mit einem Bademantel.

Zum Abschluss gab's die Tuchfühlung

Trotz dessen, dass schon viel Schweiß während der ersten Hälfte des Konzerts geflossen war, ließ sich es sich Simone nicht nehmen nochmals auf Tuchfühlung zu gehen. "Ich hab mich dann an ihn geschmiegt, Udo ist ein Wahnsinnstyp gewesen. Hat mich auch nicht gestört, dass er verschwitzt war, hab mich dann auch noch so richtig reingerieben mit meinem Haar." Ein unvergessliches Erlebnis von Simone und auch Jauch wird sich sicherlich dank detailreicher Erzählung noch lang an diese Anekdote erinnern. Die ganze Sendung "Wer wird Millionär?" sehen Sie heute ab 20:15 auf RTL