× Kate Beckinsale mit 48 so sexy wie nie

Die die 48-jährige Schauspielerin Kate Beckinsale zeigt sich auf Instagram in sexy Outfits – ihre Fans sind begeistert.

Zuletzt machte Schauspielerin Kate Beckinsale (48) mit Liebesgerüchten rund um "Aquaman" Jason Momoa (42) Schlagzeilen. Jetzt bringt sich die britische Actress abermals ins Gespräch, diesmal aber mit vollem Körpereinsatz. Im Crop-Top von Max Mara und in Hotpants, sowie im hautengen Cutout-Dress zeigt sich Beckinsale auf Instagram. Die Schnappschüsse stammen vom Shooting mit dem US-Magazin Flaunt, dessen Cover sie aktuell ziert. Schon zuvor präsentierte sich die Mutter einer Tochter immer wieder freizügig und sexy auf Instagram. Dass die Actress tatsächlich schon 48 Jahre alt sein soll, ist bei diesen sexy Bildern kaum zu glauben. Und auch Kate Beckinsales Fans geraten bei dem heißen Anblick direkt ins Schwärmen.

Auf Instagram wegen der Mama

Im Interview mit dem Magazin sagte Kate, dass sie hauptsächlich wegen ihrer Mutter auf Instagram posten würde. „Ich weiß, wenn sie morgens aufwacht, sieht sie als Erstes was ich vorhabe. Wenn ich etwas finde, das lustig oder süß ist, richtet es sich hauptsächlich an meine Mama", so der Hollywood-Star. An wen auch immer ihre Postings gerichtet sind, ihre Fans freuen sich bestimmt jetzt schon auf das nächste.

© Instagram ×

Kate Beckinsale im Flaunt-Magazin.