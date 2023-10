× Deneuve, DJ Eidinger und Voodoo als Viennale-Hits

Film ab! Heute startet mit ''Explanation For Everything'' die 61. Viennale. Bis zum 31. Oktober freuen sich Cineasten jetzt auf Top-Filme wie ''Anatomie d'une Chute'', ''Priscilla'' oder ''Rickerl'' und den Besuch von Catherine Deneuve.

Heute, Donnerstag startet die 61. Viennale: Mit der großen Eröffnungsgala zur Filmpremiere "Explanation For Everything" von Gabor Reisz. Bis zum Finale am 31. Oktober bei der zur traditionellen Gala Quentin Dupieux' surreale Komödie "Yannick" angesetzt ist stehen in den fünf Festivalkinos über 100 Filme am Programm und hoher Besuch: Am 26. Oktober ist Frankreichs Filmdiva Catherine Deneuve Gast der Filmmuseum-Retrospektive. Dazu haben sich auch Star-Regisseure wie Alba Rohrwacher oder Radu Jude in Wien angesagt. Und Ex-Jedermann Lars Eidinger, der am 21. Oktober im Viennale Club als DJ auflegt.

"Es ist ein Festival für die Stadt", unterstreicht Direktorin Eva Sangiorgi den lokalen Impact des Filmreigens: "Ein Festival ist ein Ritual und zieht auch Menschen an, die unter dem Jahr nicht die Zeit finden, ins Kino zu gehen." Als Highlights gibt's das Sozial-Drama „Evil doesn't exist" von Oscar-Regisseur Ryūsuke Hamaguchi , die feministische Frankenstein-Paraphrase "Poor Things", das mit der Goldene Palme ausgezeichnete Gerichtsdrama "Anatomie d'une Chute" und die Sofia-Coppola Biografie „Priscilla" über Priscilla Presley, die Ehefrau von Elvis.

Überraschend stark vertreten ist auch das österreichische Filmschaffen. Dazu gehört etwa "Adentro mío estoy Bailando" von Leandro Koch und Paloma Schachmann, Martha Mechows Experimentalfilm "Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin", Sudabeh Mortezais Drama "Europa" oder Jessica Hausners Dystopie "Club Zero". Und Adrian Goigingers mit Spannung erwartete Zusammenarbeit mit Voodoo Jürgens unter dem Titel "Rickerl" ist ebenso programmiert wie Timm Krögers österreichische Koproduktion "Die Theorie von allem", die nach ihrer Venedig-Premiere nun auf der Viennale zu sehen ist.