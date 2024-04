Diane Kruger: Vor Sex-Szenen brauchte ich Schnaps

Schauspielerin Diane Kruger ist gerade im Erotik-Thriller "Visions" zu sehen - jetzt hat der Film-Star über ihre Erfahrungen mit Sex-Szenen in Filmen gesprochen.

Ihren ersten Kuss hatte die Schauspielerin 2002 für den Film "Bad, Bad Things" unter Regie ihres damaligen Mannes Guillaume Canet. Wie sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erzählt sei das „ein bisschen komisch“ gewesen. Im Interview sagt sie: „Ich habe schnell auch gelernt, man muss nicht hundertprozentig Gas geben, damit das echt aussieht", weiters gesteht sie „Früher habe ich einen Shot Whisky oder Wodka getrunken".

Wenn Sex-Szenen, dann nur unter bestimmten Bedingungen

Sie sei generell kein Fan von Sex-Szenen in Filmen. Im aktuellen Film "Visions" musste sie jedoch wieder eine drehen, jedoch unter bestimmten Voraussetzungen. Unter anderem ist sie nie komplett nackt. Bevor sie als Schauspielerin tätig war, ist Kruger in der Model-Branche tätig gewesen, auch dort hatte sie einige schwierige Momente. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagt sie: Ich will nicht sagen, es war normal. Aber wir haben als junge Frauen nichts anderes erwartet".