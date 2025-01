× Nicole Kidman stöhnt sich mit „Babygirl“ zum neuen Höhepunkt

Mit dem Erotik-Thriller "Babygirl" liefert Nicole Kidman ab 30. Jänner den heißesten Film des Jahres.

1999 lieferte sie im letzten Stanley-Kubrick-Film „Eyes Wide Shut“ frivole Sexspielchen mit ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise. Jetzt legt Nicole Kidman wieder Hand an. Ab Donnerstag beginnt sie im Erotik-Thriller „Babygirl“ eine Affäre mit dem jungen Praktikanten Samuel (Harris Dickinson), die bald alle Grenzen sprengt. Erniedrigung, heiße S&M Spielchen und Selbstbefriedigung inklusive.

„Für mich war die sexuelle Spannung die ganze Zeit so präsent, dass es fast wie ein Burnout war“ erklärt Kidman ihre cineastische Hingabe. Und weiter: „Es gab Drehtage, an denen ich dachte: ‚Ich will keinen Orgasmus mehr haben.“

Die Story des „Arthouse Soft-Pornos” ist überschaubar: Romy Miller (Kidman), die mit einem renommierten Theaterregisseur (Antonio Banderas) verheiratet ist und 2 Kinder hat, startet mit ihrem Unternehmen gerade an der Börse durch. Plötzlich taucht der neue Praktikant Samuel (Dickinson) auf, der sich selbstbewusst über alle Regeln hinwegsetzt, Romys Dominanz herausfordert und unterdrückte Leidenschaften in ihr weckt. Doch Romy verliert bei den heißen S&M Spielchen zunehmend die Kontrolle und setzt damit alles aufs Spiel.

Kidman stöhnt sich damit zu einem neuen Karrierehoch: der „Coppa Volpi Preis“ als "Beste Schauspielerin" bei der Biennale und eine Golden Globe Nominierung. Nur die Oscar-Nominierung blieb überraschenderweise aus.