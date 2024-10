Im neuen Film mit Aktrice Nicole Kidman geht es heiß her...

Ohlala, wenn das nicht gute Aussichten sind! Schauspielerin Nicole Kidman musste anscheinend wenig spielen in ihrem neuen Film " Babygirl ".

Darum geht's im Film

Die 57-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle in dem Erotikfilm an der Seite von Harris Dickinson (28), dem Star aus „Die eiserne Klaue“. Von der Kritik ist der Film schon hoch gelobt worden, so gewann sie den Preis der besten Schauspielerin im September auf der Filmbiennale in Venedig. Im Kino anlaufen soll er erst rund um Weihnachten. In dem Film mimt Kidman eine verheiratete Firmenchefin mit viel Macht, die sich in einen charismatischen aber eigenartigen junge Praktikantin verliebt.

Dreharbeiten mussten unterbrochen werden

In einem neuen Interview mit der Sun hat Kidman nun erklärt, dass sie bei den Dreharbeiten zu „Babygirl“ so erregt war, dass sie irgendwann die Dreharbeiten unterbrechen musste. Die Szenen mit Harrison und Antonio Banderas als ihr Ehemann Jacob waren oft zu viel, um sie zu bewältigen.

Viele Emotionen

Nicole meint: „Es gab eine enorme Menge an Austausch und Vertrauen und dann Frustration. Es ist wie: „Fass mich nicht an“. Bei den Dreharbeiten gab es Momente, in denen ich dachte: „Ich will keinen Orgasmus mehr haben“. Der „Big Little Lies“-Star sagte, dass sie sich zu dem Projekt hingezogen fühlte, weil es ein Gebiet war, in dem sie in ihrer Karriere noch nie gewesen war.

Bereich den sie nicht kannte

Sie erklärte: „Ich war als Schauspielerin immer auf der Suche, ich habe mich immer gefragt: Wo war ich noch nicht? Und was kann ich als menschliches Wesen erforschen? Und das war ein Bereich, in dem ich noch nie gewesen bin.“