Kidman dreht in Salzburg: Knallharte Verträge & irre Sicherheitsregeln

Für die Serie "Nine Perfect Strangers" steht sie wieder vor der Kamera.

Bereits Mitte Februar soll sich Nicole Kidman in Österreich aufgehalten haben: Der Megastar aus Australien steht gerade für einen weiteren Teil der Drama-Serie "Nine Perfect Strangers" vor der Kamera. Gedreht wird in Hallstatt, immer wieder mussten für den Dreh Ortsteile abgesperrt werden.

Verschwiegenheit

Nun soll Kidman in Hallstatt und Golling drehen, wie Medien berichten. Für den Dreh musste vieles organisiert werden, die Komparsen mussten eine harte Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen, das berichten Fotografen vor Ort: "Wir gehen davon aus, dass Nicole Kidman hier ist, weil alles komplett abgesperrt ist."

Helikopter sollen unterwegs sein um den Luftraum zu überwachen. Nach Österreich geht es für Kidman weiter nach Bayern.