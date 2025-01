× Oscar-Countdown: Heute kommen endlich die Nominierungen

Am 2. März steigen die Oscars. Heute ab 14.30 Uhr werden dafür die Nominierungen in den 23 Kategorien verkündet: „Emilia Pérez“ winkt ein neuer Rekord. Bei den „Goldenen Himbeeren“ wird indes der „Joker“ abgewatscht.

Die Brände in Los Angeles lassen Hollywood weiter zittern. Die für 17. Jänner geplanten Oscar-Nominierungen sollen nach 6-tägiger Verspätung nun heute endlich bekannt gegeben werden. Als virtuelle Show. Ganz ohne Gäste. Ab 14.30 Uhr verkünden Schauspielerin Rachel Sennott und Comedian Bowen Yang die Nominierungs -Liste in den 23 Kategorien. Nachzusehen auch live auf oe24.TV. Zuerst gibt’s die 9 „Randkategorien“. Von Nebendarsteller bis Drehbuch. Ab 14.41 Uhr folgen dann die 14 Hauptkategorien wie Schauspieler, Regie und bester Film.

© Filmverleih ×

"Brutalist" (o.) und "Konklave" auf Oscar-Kurs.

© Filmverleih ×

© Filmverleih ×

Auch "A Complete Unknown" (o.) und "Wicked" (u.) haben Chancen.

© Universal Pictures ×

Als Top-Favoriten gehen „The Brutalist“, „Konklave“, „Wicked“, „A Complete Unknown“ und natürlich der vierfache Golden-Globe-Winner „Emilia Pérez“ ins Rennen. Da erwarten Hollywood-Insider sogar zwischen 10 und 14 Nominierungen. Damit könnte das Drogenkartell-Musical den Rekord von „Titanic“, „Alles über Eva“ und „La la Land“ einstellen.

© Neue Visionen Filmverleih ×

„Emilia Pérez“ auf Rekord-Kurs.

© Neue Visionen Filmverleih ×

Die 97. Academy Awards werden am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles über die Bühne geben. Bereits am 1. März werden die weniger begehrten „Goldenen Himbeeren“ für die schlechteste Filme des Jahres vergeben. Da führt die verhöhnte „Joker“-Fortsetzung „Folie a Deux" mit sieben Nominierungen vor der Videospielverfilmung "Borderlands", der Superheldinnen-Saga "Madame Web", Francis Ford Coppolas' Epos "Megalopolis" und der Filmbiografie "Reagan" (je 6) die Nominierungs-Liste an.

© Warner Bros ×

© Filmfirma ×

"Joker"-Flop für Gaga und Phoenix.

© Getty Images ×

Spannend: Als schlechteste Schauspieler könnten dabei sogar ehemalige Oscar-Preisträger wie Lady Gaga, Cate Blanchett oder Joaquin Phoenix ausgezeichnet werden.