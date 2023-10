× ''PAW Patrol'' stürmt die Kino-Charts

23 Millionen Dollar Kassa in den USA, also um 10 Millionen mehr als der erste Film. Und schon 47 Millionen Dollar Weltweit. ''Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm'' lässt die Kassen klingeln.

Solide 23 Million Dollar Kassa am Startwochenende in den USA. Dazu weitere 24 Millionen international. Starker Start für das neue Trickfilm-Abenteuer „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“, der somit auch gleich Vorgänger „PAW Patrol der Film“ deutlich abhängte. 2017 spielten Ryder und seine sechs Fellfreunde zum Auftakt in den USA ja nur 13 Millionen Dollar ein.

Angst. Das neue 95-minütige Trickfilm-Abenteuer, bei dem in der Original-Version Kim Kardashian und ihre Tochter North zwei Hunden die Stimme leihen ist nichts für Schwache Kindernerven: Nach Gas-Explosion auf einem Schrottplatz wollen die böse Wissenschaftlerin Victoria Vance und der aus dem Gefängnis geflohene Bürgermeister Besserwisser den Mighty Pups die Kräfte rauben. Da stürmten bei den Previews in Deutschland reihenweise besorgte Eltern mit ihren verängstigten Kindern aus den Kinos.

Zugabe. Trotz der Kritik hat Jennifer Dodge, Produzentin und Präsidentin von Spin Master Entertainment, bereits eine Fortsetzung angekündigt. „Wir freuen uns, einen dritten Spielfilm ankündigen zu können, der das PAW Patrol-Universum um ein episches neues Abenteuer erweitert. Mit actiongeladenen Missionen und der Erkundung neuer Terrains wird dieser Film überlebensgroß sein und einmal mehr zeigen, wie kleine Pfoten große Spuren hinterlassen können."