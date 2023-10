Polizei musste wegen Horror-Schocker "SAW" anrücken

Der neue Teil der Folter-Reihe wird so brutal, dass sogar schon panische Anrufe bei der Polizei eingingen

Am 30. November startet das neue Horrorfilm-Gemetzel "Saw X" auch bei uns in den Kinos. Der zehnte Teil der Reihe soll jedoch so blutrünstig und brutal sein, dass schon während der Bearbeitung die Polizei anrückte. Nachdem auch neuen Teil Menschen gefoltert werden, sind in manchen Szenen laute Schreie zu hören.

Nachbarn riefen die Polizei

Offenbar sind die Schreie so schrecklich, dass die Nachbarn des Cutters, der an dem Film arbeitete, den Notruf wählten. In einer Szene sollen einem Mann die Augen ausgesaugt werden, dabei schreit dieser um sein Leben. Die Nachbarn hatten Angst, dass ein echter Mensch gefoltert werden würde und riefen somit die Polizei.

"Es klopfte an der Tür. Wir haben ein Video von der Türkamera, auf der zu sehen ist, wie die Polizei kommt", erzählt Kevin Greutert, der Regisseur des Films gegenüber "TMZ".