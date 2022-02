Riesen-Hype um Pattinson als Batman

Es soll der düsterste „Batman“-Film aller Zeiten sein, der nächste Woche startet.

Brutal. Wenn Milliardär Bruce Wayne in die Rolle des Rächers Batman schlüpft, steht in Gotham City Vergeltung am Programm. Nach Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale und Ben Affleck ist es jetzt Robert Pattinson, der in die Rolle des ­legendären Batman schlüpft. Und das mehr als gekonnt. Einige Kritiker sprechen von Pattinson als bestem Batman aller Zeiten.



Tipps holte sich Pattinson dabei von seinem Vorgänger Christian Bale. „Ich habe Christian Bale am Pissoir getroffen, und das hat ihn wohl dazu veranlasst, mir zu sagen, dass man im Fledermauskostüm als Erstes einen Weg finden muss, um zu pinkeln“, scherzte er in einem Interview bei der Londoner Welt­premiere Anfang der Woche, bei der er mit Cat­woman Zoë Kravitz am Red Carpet posierte. In den heimischen Kinos startet The Batman am 3. März.