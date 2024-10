Tom Holland bestätigt Dreharbeiten zu "Spider-Man 4"

Die Welt des Marvel Cinematic Universe (MCU) wird bald um einen weiteren Teil bereichert: Spider-Man 4. Der Hauptdarsteller Tom Holland hat angekündigt, wann die Dreharbeiten beginnen werden.

Eine aufregende Nachricht für alle Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, die seit der Veröffentlichung von Spider-Man: No Way Home auf eine Fortsetzung warten. In einem kürzlichen Auftritt in der Talkshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ gab Holland bekannt, dass die Geschichte weitergeht und die Vorfreude auf das nächste Abenteuer steigt.

Rückkehr von Tom Holland als Spider-Man offiziell bestätigt

Tom Holland, der seit 2015 als Spider-Man bekannt ist, bestätigte die bevorstehenden Dreharbeiten. „Es passiert“, sagte er in der Show und unterstrich damit die Vorfreude auf den vierten Film. Bereits seit einiger Zeit gab es Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung, doch dies ist die erste offizielle Ankündigung von Seiten des Schauspielers. „Nächstes Jahr im Sommer beginnen wir mit den Dreharbeiten“, fügte Holland hinzu. „Alles ist bereit. Wir sind fast da. Es ist super aufregend; ich kann es kaum erwarten.“

Keine Handlungs-Details bekannt

Obwohl bisher keine spezifischen Details zur Handlung von Spider-Man 4 bekannt sind, wird angenommen, dass die Geschichte an die Ereignisse von Spider-Man: No Way Home anknüpft. Holland sprach darüber, wie das Skript für den neuen Film ihn begeistert hat. Zudem äußerte er den Wunsch, den Charakter Miles Morales aus der Animationsreihe „Into the Spider-Verse“ ins MCU einzuführen. „Wenn ich das Glück hätte, Miles Morales in mein Spider-Man-Universum und ins MCU zu bringen, würde ich gerne für ein junges Kind das tun, was Robert Downey Jr. für mich getan hat“, erklärte er.