Trauer um Harry-Potter-Star: Robbie Coltrane ist tot

Schauspieler Robbie Coltrane, unter anderem bekannt für seine Rolle des Hagrid in der Harry-Potter-Reihe, ist mit 72 Jahren verstorben.

Der britische Schauspieler Robbie Coltrane, weltbekannt für seine Rolle als "Hagrid" in den Harry-Potter-Filmen, ist tot. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitagabend unter Berufung auf die Agentin des 72-Jährigen, Belinda Wright.

Coltrane starb in einem Krankenhaus bei Falkirk in Schottland. Wright zollte ihrem langjährigen Klienten als "einzigartem Talent" Tribut. In seiner Rolle als Hagrid habe er "Kindern wie Erwachsenen auf der ganzen Welt viel Freude bereitet".

Neben seinem Auftritt bei Harry Potter spielte Coltrane unter anderem auch in den James-Bond-Filmen "Goldeneye" und "Die Welt ist nicht genug" an der Seite von Pierce Brosnan als 007 mit.