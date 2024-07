Traumstart für "Deadpool & Wolverine" in Österreich

Ryan Reynolds und Hugh Jackman legen mit "Deadpool & Wolverine" des besten Kinostart des Jahres in Österreich hin.



1,482 Million Dollar Kassa am Startwochende in Österreich. Damit übertrumpfen „Deadpool & Wolverine“ bei uns auch "Einfach unverbesserlich 4" (1,2 Millionen Dollar) und "Alles steht Kopf 2" (1,01 Millionen) . Der beste Kinostart des Jahres und generell das stärkste Kino-Wochenende 2024. Insgesamt wurden ziwschen 26. udn 218. Juli an unseren Kino-Kassen satte 2,06 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Mehr als doppelt soviel als bei der verlängerten "Flag-Day"-Wochenend-Wertung Mitte Juni (1,07 Millionen).

Weltweit haben Ryan Reynolds (Deadpool)und Hugh Jackman (Wolverine) nach nur fünf Tagen schon über 496 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist man stärker unterwegs als der Rekord-Film "Alles steht Kopf 2", der aktuell bei 1,5 Milliarden Dollar Kasse hält. Eine Zahl die Hollywood-Insider mittlerweile auch bei "Deadpool & Wolverine" für realistisch halten.

Lively mit Reynolds (o.) und im neuen Film „Nur noch ein einziges Mal“

Wird man auch dieses Wochenende die Kino-Charts dominieren, so droht nächste Woche just von Reynolds-Ehefrau Blake Lively Konkurrenz. Am 15. August startet die Romanze „Nur noch ein einziges Mal“; die Verfilmung des Roman-Bestsellers „It Ends with Us“ von Colleen Hoover.