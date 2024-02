König Charles hat Krebs

Wie der Buckingham Palast bekanntgab, wurde bei König Charles III. Krebs diagnostiziert – welche Krebs-Erkrankung genau gemeint sei, ließ der Palast offen.

Sorge um König Charles! Am Montag gab der Buckingham Palast bekannt, dass bei König Charles III. Krebs diagnostiziert wurde. Es handle sich nicht um Prostatakrebs. Die Krankheit wurde aber während seiner jüngsten Behandlung einer vergrößerten Prostata entdeckt. Die Art des Krebses wurde nicht bekannt gegeben, aber laut einer Erklärung des Palastes begann der König am Montag mit einer Behandlung.

Laut Buckingham-Palast sei Charles (75) "seiner Behandlung gegenüber sehr positiv eingestellt und freut sich darauf, so bald wie möglich wieder voll in den Dienst der Öffentlichkeit zu treten".

König Charles (75) sei mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen, um aufkommenden Gerüchten zuvorzukommen. "Seine Majestät hat sich dazu entschlossen, seine Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen und in der Hoffnung, dass dies zum Verständnis der Öffentlichkeit für all jene beiträgt, die auf der ganzen Welt von Krebs betroffen sind", heißt es in der Mitteilung des Buckingham Palasts.

Charles wird bis auf Weiteres öffentliche Auftritte verschieben. Es wird erwartet, dass andere hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses ihn vertreten werden.

König Charles hatte im vergangenen Monat drei Nächte im Krankenhaus verbracht, nachdem er sich einem korrigierenden Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen hatte. Dabei sei ein anderes besorgniserregendes Problem festgestellt worden.

Mehr dazu in Kürze ...