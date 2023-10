× Afrika! Afrika! zum Bestpreis auf Ticket24.at

Am Donnerstag steigt in Dornbirn die Premiere von ''Afrika! Afrika!'' Mit Tickte24.at sind sie bei den zwischen 18. Jänner und 18. Februar gezündeten Wien Gastspielen zum Bestpreis dabei.

2005 brachte Andre Heller erstmals die Show "Afrika! Afrika!" auf die Bühne. Unter dem Motto „Kontinent des Staunens“ wurden dabei Artistik, Tanz, Musik und Gesang mit Masken und exotischen Düften vereint. Jetzt legt das Spektakel, das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt, wieder in Österreich los. Am Donnerstag steigt die Premiere im beheizten Zirkuszelt am Messegelände Dornbirn.

© Stargarage.at ×

Bis zum 15. Oktober hält man mit akrobatischen Höchstleistungen und fesselnde Tanzvorführungen Vorarlberg in Atem. Es folgen Gastspiele in Linz (20.10. – 5.11.), Innsbruck (10.- 19.11), Klagenfurt .(24.11 – 10. 12.), Graz (15.12. – 14.1.), Wien (18.1 – 18.2.) und Salzburg (22.2 – 3.3.).

© Stargarage.at ×

Die Show entführt in eine Welt, die von Tradition, Mystik und unendlicher Vielfalt geprägt ist. Das Publikum darf sich dabei auf fesselnde Musik, farbenfrohe Kostüme und innovative Showeffekte freuen.

© Stargarage.at ×

Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Show-Spektakel zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie jetzt Ihre Karten die Wien-Gastspiele am Freigelände in St. Marx um 20 Euro ermäßigt! Gleich reinklicken.