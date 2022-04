Blunt rockt mit Gasmaske

James Blunt startet starke Konzert-Woche. MitHits, Witz und Gasmaske.

Live. Erstes Top-Konzert 2022 in der Wiener Stadthalle. 7.000 Fans – es gibt nur Sitzplätze - feieren heute mit Schmuse-Sänger James Blunt das große Live-Comeback. Für die Besucher gilt FF2-Masken-Pflicht. Blunt geht sogar noch einen Schritt weiter. Zum Slade-Cover Coz Love You setzte er sich schon bei allen vorangegangen Tours-Stopps die Gasmaske auf. „Sicher ist sicher, Corona ist ja noch nicht vorbei“. Derart geschützt will er durch die Halle toben. Handy-Schütteln. Selfies Knipsen.

Hits & Witz. Das bizarre Highlight einer witzigen Best-Of-Show. Vom Opener Breathe bis zum Finale 1973 liefert Blunt einen mitsingfreudigen Mix aus Balladen (You‘re Beautiful), Disco-Hits (Love Under Pressure) und Unplugged-Einlagen (Postcards). Dazu gab’s zuletzt auch gewohnt zynische Ansagen. „Ich musste 68 Tage, elf Stunden und 36 Minuten mit meiner Schwiegermutter in den Lockdown. Dafür verdiene ich einen Orden.“ Zugabe morgen in Innsbruck.