Broadway-Legende Chita Rivera ist tot

Das amerikanische Show-Business trauert um eine wahre Legende: Brodway-Star Chita Rivera ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Die dreifache Tony-Gewinnerin und Musical-Ikone Chita Rivera ist im Alter von 91 Jahren am Dienstag verstorben. Die traurige Nachricht wurde von ihrer Familie bestätigt.

Geboren wurde sie als Dolores Conchita Figueroa del Rivero Anderson in Washington DC. Als Tochter eines lateinamerikanischen Musikers begann sie im Alter von elf Jahren mit Ballett-Unterricht, ehe sie nach New York City weiterzog, wo sie mit 17 Jahren bereits in "Call me Madam" (1951) am Broadway auftrat.

1957 ging der Stern von Chita Rivera am Broadway auf. Als Anita bei der Uraufführung des Klassikers "West Side Story" begann die große Karriere der US-Schauspielerin und Tänzerin.

In ihrer Karriere war sie zehn Mal für den Tony Award, einen der bedeutendsten US-Theater- und Musicalpreise, nominiert. Der Durchbruch in Hollywood wollte der Frau von Regisseur Tony Mordente, deren gemeinsame Tochter Lisa 1958 auf die Welt kam, aber nicht gelingen. Ihren letzten großen Auftritt hatte sie in der Verfilmung des Musicals "Chicago", in dem sie 1975 am Broadway selbst auf der Bühne stand. Für die Rolle, die Rivera berühmt gemacht hat, gewann Rita Moreno in der Verfilmung des Kult-Musicals 1961 den Oscar für die beste Nebendarstellerin.