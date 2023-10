Nach der Wiederaufnahme der ''Frau ohne Schatten'' wurde Dirigent Christian Thielemann am Samstag zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt

Mit lang anhaltendem Jubel wurde am gestrigen Samstag, 14. Oktober 2023, die Wiederaufnahme von Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten an der Wiener Staatsoper gefeiert. Im Beisein des Publikums versammelten sich nach der Vorstellung neben den Solisten wie Elza van den Heever (Kaiserin), Andreas Schager (Kaiser), Elena Pankratova (Färberin), Michael Volle (Barak) und Tanja Ariane Baumgartner (Amme) auch zahlreiche weitere Mitwirkende und Weggefährten auf offener Bühne, wo der Dirigent des Abends, Christian Thielemann, zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt wurde.

© Wiener Staatsoper / Michael Pöhn ×

Die Ehrung wurde von Staatsoperndirektor Bogdan Roščić vorgenommen, anschließend überreichte Theresia Niedermüller, Sektionsleiterin für Kunst und Kultur im BMKÖS, dem Dirigenten die entsprechende Urkunde. Außerdem erhielt der den Ehrenring der Wiener Staatsoper aus dem Hause Juwelier Wagner.

© Wiener Staatsoper / Michael Pöhn ×



»Wie immer, wenn eine Ehrenmitgliedschaft zum richtigen Empfänger findet, wird damit sozusagen nur offiziell ausgesprochen, was wir alle hier am Haus längst so empfinden. Christian Thielemann hat an der Staatsoper seit vielen Jahren einen ganz besonderen Platz und ist ihr in besonderer Weise verbunden – nicht zuletzt durch seine so enge Beziehung mit dem Orchester, sowohl auf den wichtigsten Konzertpodien der Welt wie auch im Graben der Oper selbst. Wir haben gemeinsam noch viel vor und so freue ich mich auf weitere denkwürdige Vorstellungen mit Christian Thielemann,« streute ihm dabei Staatsoper-Direktor Bogdan Roščić die Rosen und auch Thielmann selbst war gerührt: »Mit kaum einem Opernhaus bin ich so eng verbunden wie mit der Wiener Staatsoper. Ich habe dort unvergleichliche Abende erlebt. Ich fühle mich sehr geehrt, für mein Wirken nun die Ehrenmitgliedschaft und den Ehrenring zu erhalten«