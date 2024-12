Dank Kate Winslet: Wir sind Golden Globe!

Die Sky-Serie "The Regime", in der das Schloss Schönbrunn eine "Hauptrolle" spielt wurde für einen Golden Globe nominiert

Es war Anfang 2023 als keine geringere als Hollywood-Star Kate Winslet für die Sky-Serie "The Regime" für die Dreharbeiten In Wien vor der Kamera stand. Ihr "Palast" war in diesem Fall das Schloss Schönbrunn, das eine tragende Rolle in der Drama-Serie spielt. Zwar wurde das Schloss etwas entfremdet und pompöser gemacht - es blieb - neben den schauspielerischen Leistungen von Winslet & Co. aber das Highlight der Serie.

Schönbrunn in Phantasie-Version der "The Regime"-Macherinnen. © Instagram ×

Das macht sich jetzt auch bezahlt. Am Montag wurde Kate Winslet in der Kategorie "Best Performance by an Actress In a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television" für einen Golden Globe nominiert. Die Konkurrenz ist aber ebenfalls nicht zu verachten. In der gleichen Kategorie sind Cate Blanchett ("Disclaimer"), Jodie Foster ("True Detective: Night Country"), Cristin Milioti ("The Penguin"), Sofia Vergara ("Griselda") und Naomi Watts ("Feud: Capote vs. The Swans") nominiert

Doch schon alleine die Nominierung entspricht auch einem Ritterschlag auch für Wien - speziell für Schönbrunn. Ob "The Regime" auch gewinnt entscheidet sich bei der 82. Golden Globe-Verleihung in Los Angeles.