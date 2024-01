× Das Neujahrskonzert startet Rekord-Jagd

Am 1. Jänner klatschen 1,11214 Millionen ORF-Zuseher mit. Schon jetzt stürmt das Neujahrskonzert bei iTunes auf Platz 1. Jetzt wollen die Philharmoniker damit auch zum 24. Mal in Folge die Spitze der Austria-Top-40 erobern.

Das Neujahrskonzert holt Platz 1 der Austria-Top-40-Charts. Das ist seit 2001 Tradition. Und ließ in der Vergangenheit selbst Legenden wie David Bowie oder Bruce Springsteen verzweifeln. Jetzt setzen die Wiener Philharmoniker zum 24. Chart-Triumph in Folge an: Heute kommt die 19 Song starke CD unter der Leitung von Christian Thielemann.

© Sony Music

Spannend: anders als im Vorjahr, wo man das Franz-Welser-Möst-Werk schon vorab in ganzer Länge auf iTunes stellte und auch dort erstmals die Chart-Spitze eroberte, erscheint diesmal die Digital-Version zeitgleich. Dafür gibt es als Premiere gleich drei Singles: "Donauwalzer", "Radetzky-Marsch" und die Anton-Brucker-Uraufführung der "Quadrille, WAB 121".

© APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL ×

Charts. Das von Thielemann in kapellmeisterlicher Zuspitzung mit gleich neun Premieren und dem Gruß an eine "Welt, zerrissen von Kriegen und Intoleranz" inszenierte Klassik-Highlight begeisterte schon 1,11 Millionen ORF-Zuseher. Am 23. Jänner wird damit der Sprung an die Spitze der Austria-Top-40 erwartet. Alles andere wäre ein Wunder! 2025 will dann Riccardo Muti den 25. Chart-Triumph fixieren.

Der erste Schritt dafür ist bereits getan: am Freitag stürmten Thielemann & die Philharmoniker bei iTunes schon auf Platz 1.

Das sind die iTunes-Charts vom 12. Jänner:

1. Wr. Philharmoniker & Thielemann, Neujahrskonzert

2. Armin van Buuren Breathe In

3. Pippo Pollina, Nell’attimo

4. Apres Ski Hits 2024

5. Daniela Alfinito, Einfach echt