Rubey und Schwarz öffnen "Das Restaurant"

Feurige Kabarett-Premiere in Wien: Manuel Rubey und "Vorstadtweiber"-Star Simon Schwarz starten heute im Stadtsaal mit dem neuen Programm "Das Restaurant" durch.

Mit Thomas Stipsits lieferte Falco-Mime Manuel Rubey u.a. das Erfolgs-Programm Triest. Jetzt hat er sich "Vorstadtweiber"-Star Simon Schwarz angelacht: Nach dem gefeierten Podcast "Schwarz & Rubey" steigt Heute Mittwoch (10. Jänner) im Stadtsaal die Premiere des neuen Kabarett-Programms "Das Restaurant". "Nicht irgendein Lokal. Es ist das beste Lokal der Erde", so Schwarz.

Die Vorgaben dafür sind logisch: Schwarz hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Rubey trinkt gerne Wein. Das dürfte reichen, zwecks Expertise, denken sie. Das Nobellokal mitten in der Provinz soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Im Lichte betrachtet wirkt es aber eher wie ein Kandidat für "Pfusch am Bau".

Als das Restaurant dann auch noch abbrennt, riecht es stark nach Brandstiftung. Zumindest für die Dorfpolizistin, die die Ermittlungen mit den Schauspielstars nutzt, um mit ihrem Podcast durchzustarten. Die Suche nach dem Täter führt Rubey und Schwarz hinein in ihr tiefstes Innerstes. "Im Programm müssen wir Kabarett spielen, um die Schulden abzubezahlen."