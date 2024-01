Kratky wird zum Late-Night-Talker

Ö3-Star Robert Kratky wird ab 10. Jänner seine eigene TV-Sendung haben. In der Auftaktfolge spricht er mit Melissa Naschenweng über das "Glück"

„Kratky sucht das Glück“ – und findet Menschen, die mit psychischen Belastungen zu kämpfen hatten oder haben und auch offen drüber reden. Anlässlich „40 Jahre Ö3-Kummernummer“ lädt Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky bekannte Gesichter zu einem Gespräch über psychische Probleme, um auf das Tabuthema aufmerksam zu machen. In der ersten Folge am Mittwoch, dem 10. Jänner 2024, um 23.00 Uhr in ORF 1 begrüßt er Schlagerstar Melissa Naschenweng zum Talk.

Naschenweng zeigt sich verletzlich

Melissa Naschenweng ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Österreichs, bekannt unter anderem durch ihren Hit „I steh auf Bergbauernbuam“. Sie ist fünffache Amadeus-Preisträgerin und hat in einem Jahr mehr als 180 Konzerte gespielt. Das hat sie aber auch massiv überlastet und hätte fast ihr Karriereende bedeutet. Und auch das Thema „Hass im Netz“ mit all seinen Folgen hat sie intensiv zu spüren bekommen. Was sie gegen zu viel Stress und ein – wie sie sagt – „zu volles Glas“ tut, erzählt sie Robert Kratky in dieser Ausgabe der Reihe „Kratky sucht das Glück“.

In den weiteren Folgen von „Kratky sucht das Glück“ sind Skirennläuferin Nici Schmidhofer, Musiker, Kabarettist und Autor Paul Pizzera, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, Singer-Songwriterin NESS, Influencerin Anna Strigl und Unternehmer, whatchado-Gründer und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji zu sehen