Ö3-Star Robert Kratky überrascht mit völlig neuem Look

Der Radio-Moderator ist fast nicht wiederzuerkennen.

In den Tagen vor Weihnachten war Radio-Star Robert Kratky wie jedes Jahr beim Ö3-Weihnachtswunder (dieses Mal aus Bad Ischl) zu hören. Die Pause über die Feiertage nutzte der gebürtige Salzburger nun für einen Friseurbesuch. In einem Barbershop in Krems verpasste sich der 50-Jährige dabei einen völlig neuen Look.

© Instagram

Wie Krakty in seiner Instagram-Story dokumentiert, entschied sich der Ö3-Star dieses Mal für eine Glatze. Der Friseur wirkte zuerst etwas irritiert und fragte noch einmal nach, ob es wirklich eine Komplett-Rasur sein soll. Krakty blieb aber bei seinem Entschluss. „Jetzt fahr einmal drüber da, trau dich einmal… "Scheiß dich net an, fahr durch".

© Instagram

Mit dem Ergebnis war Kratky dann sichtlich zufrieden. "Wow, ist das geil“.

© Instagram

Seine Insta-Story hinterlegte er dann auch mit dem Lied "Sexy and I know it".