Deleila Piasko: Das ist die neue Buhlschaft

Die Schweizer Theater-Koryphäe Deleila Piasko spielt im Sommer an der Seite von Jedermann Philipp Hochmair die Buhlschaft in Salzburg. Karriere-Boost nach Burgtheater-Arrangement und Film-Erfolgen.

Von 2019 bis 2022 war die Schweizer Theater-Koryphäe Deleila Piasko (32) festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Ab Juli wird sie in Salzburg zur neuen Buhlschaft. Überraschung nach dem großen Festspiel-Beben: Erst am 22. Oktober wurde das gesamte "Jedermann"-Ensemble rund um Michael Maertens, Regisseur Michael Sturminger und Valerie Pachner von der neuen Schauspielchefin Marina Davydova gekündigt. Deshalb wird vom ehemaligen Team sogar eine Sammelklage erwägt.

Die Festspiele zeigen sich davon unbeirrt und präsentierten Am Freitag das neue Leading Team einer Neuinszenierung. Unter der Regie von Robert Carsen („Das sit eine große Herausforderung“) wird dabei Philipp Hochmair, der bereits 2018 für fünf Vorstellungen kurzfristig für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen ist den Jedermann spielen und Salzburg-Debütantin Piasko die Buhlschaft.

Die Tochter einer Tänzerin und eines Physikers schloss 2015 ihr Schauspiel-Studium in Berlin ab. Spielt danach u.a. die Titelrolle von Anne Frank in Bern oder die Yerma in Dresden. 2019 wurde sie von Martin Kušej ans Burgtheater geholt. Auch für „Die Vögel", "Tosca" und "Der nackte Wahnsinn“. Dazu stand sie auch im Akademietheater ("antigone. ein requiem") oder im Kasino am Schwarzenbergplatz ("Der Fiskus") auf der Bühne.

Vor der TV-Kamera sowieso: Zwei Dutzend Filme wie "Cannabis" oder "Boys Are Us" und TV-Hits wie "Im Tal des Fuchses", "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" und in der Netflix-Serie "Transatlantic".