Deutscher Theatermacher wird morgen von Kölner Oberbürgermeisterin als neuer Intendant des Schauspiel Köln ab 2025/26 vorgeschlagen

Direktor Kay Voges wird das Volkstheater Wien in Richtung Köln verlassen. Voges bestätigte am Sonntagvormittag gegenüber der APA, morgen im Kölner Hauptausschuss der einzige Kandidat für die Leitung des Schauspiel Köln zu sein, über den auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Findungskommission abgestimmt werde. Mit einer Ablehnung des Vorschlags ist nicht zu rechnen. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Der 51-jährige deutsche Theatermacher soll nach Ablauf seines fünfjährigen Volkstheater-Vertrages ab der Spielzeit 2025/26 als Intendant nach Köln wechseln. Damit wäre gewissermaßen ein Austausch von Theaterchefs zwischen Wien und Köln perfekt, denn der noch amtierende Köln-Intendant Stefan Bachmann übernimmt 2024/25 das Wiener Burgtheater von Martin Kušej. Für diese Spielsaison wurde für das Schauspiel Köln mit Regisseur Rafael Sanchez bereits eine interimistische Leitung vorgestellt.