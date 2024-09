Eine Frau zwischen Tod und einer Entscheidung, die alles verändert

"Tränengrab": Protagonistin hat eben ihren Mann verloren, da ereignen sich schreckliche Morde

Thriller. Evelyn hat vor kurzem ihren geliebten Mann verloren. Ihre erwachsene Tochter lädt sie ein, ein bisschen Zeit mit ihr und ihrer Familie zu verbringen. Doch schon kurz nach der Ankunft im Dorf kommt Evelyn einiges komisch vor. Zudem wird in der kleinen Gemeinde ein Mädchen vermisst, etwa im gleichen Alter wie Evelyns Enkelin Anja ...

Zentrales Motiv weiter im Fokus

Hauptfigur. Wie üblich hält sich Autor Roman Klementovic nicht lange mit ausladenden Einführungen in den Text auf, sondern kommt gleich zur Sache: In Tränengrab wird auf den ersten Seiten gestorben und danach geht es nicht minder brutal weiter ... bis die Haupthandlung einsetzt und wir Leserinnen in die Geschichte eintauchen. Dieses Mal steht mit Evelyn eine ältere, aktive Frau im Zentrum der Story, die sich Ruhe gewünscht hätte, die ihr - eh klar - nicht vergönnt wird.

Motiv. Ohne zu spoilern: Es ist bemerkenswert, wie Klementovic sein durchgängiges Motiv, dass eine einzelne Entscheidung das Leben verändern kann, hier weiter ausbaut bis zum Showdown ...

Klementovic: »Meine Thriller leben von Spannung und düsterer Stimmung«

Der Autor im oe24-Talk über seine Schauplätze und Neuigkeiten

oe24: Worauf dürfen sich die LeserInnen bei "Tränengrab" freuen?

Klementovic: Auf einen Thriller mit einer klaustrophobischen, düsteren Stimmung und subtiler Spannung. Und auf eine Protagonistin, die vor die schwerste Entscheidung ihres Lebens gestellt wird und deshalb über sich hinauswachsen muss. Außerdem gibt es viele Überraschungen und Twists. Und ein Ende, das die Leser *innen hoffentlich ein wenig nachdenklich zurücklässt.

oe24: Was, wenn du einen Mörder stoppen könntest? Würdest du dafür das Leben deines Kindes zerstören? Heißt es am Buchrücken. Wie verändert uns Elternschaft moralisch und was ist Ihre Erfahrung?

Klementovic: Meine Tochter hat einfach alles verändert. Dinge, die ich vorher für wichtig gehalten habe, haben völlig an Bedeutung verloren -und umgekehrt. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben.

oe24: Ihre Thriller spielen konsequent in Österreich "am Land". Mordet es sich dort "besser" als in der Großstadt, was reizt Sie daran?

Klementovic: Meine Thriller kommen nicht mit dem Vorschlaghammer daher. Sie leben vielmehr von einer geheimnisvollen Spannung und einer düsteren Stimmung - und die spielen sich in meinem Kopf eher am Land und in der Einöde, als in einer Großstadt ab. Für mich liegt der Reiz meiner Gesch ichten hauptsächlich darin, dass die Gefahr meist aus dem engeren Umfeld kommt oder wie in Tränengrab sogar in den eigenen vier Wänden lauert. Das ist es, was mich fasziniert. Da bekomme ich Gänsehaut!

oe24: Was steht als Nächstes an? Wieder eine Verfilmung oder eine neue Thriller-Idee?

Klementovic: Hinter den Kulissen wird bereits an der Verfilmung meines Thrillers Wenn das Licht gefriert gearbeitet. Allerdings dauert es noch etwas, bis ich da etwas Näheres berichten kann. Zudem schreibe ich gerade einen Thriller, der dann hoffentlich im Herbst 2025 erscheinen wird Es bleibt also spannend!

Judith Leopold